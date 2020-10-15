2020/10/15 | 14:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة حريقين وإعتقال متهمين بدكة عشائرية ومنتحل صفة رجل دين بغداد – الزمان تمكنت قوة امنية من القبض على متهم انتحل صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي في محافظة النجف .وقال بيان امس إنه (من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت قوة امنية متمثلة بمديرية استخبارات […]

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