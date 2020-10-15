2020/10/15 | 14:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: إنخفاض الحرارة والعظمى في بغداد 37 بغداد – فائز جواد..توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحوا مصحوبا بأنخفاض درجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس سيكون في عموم مناطق البلاد صحو […]

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