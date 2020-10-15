2020/10/15 | 14:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم صدق الكتابة والكاتب – طالب سعدون كنت قد هيأت مقالي لهذا الاسبوع عن طبيعة الاصلاح الاقتصادي لكن أثار انتباهي مقال دعاني الى كتابة هذا الموضوع على عجالة لكنه لا يخرج عن غاية فكرة الاصلاح ..سؤال كثيرا ما يطرح على الكتاب وهو ما الذي يدعو الانسان الى الكتابة وخاصة في الصحافة وبالذات في […]

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