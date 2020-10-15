2020/10/15 | 14:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط .. يغلي عقد تحالف تطوير حقل غاز المنصورية ويدعوا لـــ شركات عالمية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط .. يغلي عقد تحالف تطوير حقل غاز المنصورية ويدعوا لـــ شركات عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).