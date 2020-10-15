الورقة البيضاء.. هل هي مجرد وعود ام اصلاحات جذرية؟

2020/10/15 | 14:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نخيل باسقات وطيور في السماء، يميز غلاف " الورقة البيضاء" التي اعلن عنها رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، وتتضمن مئات الاجراءة الكفيلة باحياء الاقتصاد العراقي، فيما الاراء تتباين حول جدواها وتحديات الاتفاق عليه.

الورقة البيضاء

اصطلاح عبارة عن تقرير أو دليل عن قضية معقدة، ويُراد به فهم مسألة أو حل مشكلة أو اتخاذ قرار.



وتستخدم في مجالين: الحكومي والأعمال.

نشأ مصطلح الورقة البيضاء في الحكومة، حيث يعتبر الكثيرون أن ورقة تشرشل البيضاء في عام 1922 هي أول مثال شهير يقع تحت هذه الاسم.



الأوراق البيضاء هي "...



أداة للديموقراطية التشاركية ...



وليست التزام بسياسة غير قابلة للتعديل".

في كندا، الورقة البيضاء هي عبارة عن وثيقة سياسية موافق عليها من قبل الخزانة ومجدولة في مجلس العموم الكندي ومتاحة للعامة.



"يساعد استخدام الأوراق البيضاء والخضراء عند عرض وتقديم السياسات في خلق الوعي بالسياسة ومشاكلها بالنسبة للبرلمانيين والعامّة على حد سواء، ويشجع في تبادل المعلومات وتحليلها.



كما أنها تستخدم كتقنية للتعليم والتثقيف".

"تستخدم الأوراق البيضاء كوسيلة لعرض السياسات الحكومية قبل سنها كتشريعات"؛ وهكذا فإن نشر الأوراق البيضاء يساهم في اختبار مناخ الرأي العام تجاه مسألة سياسية مثيرة للجدل وتمكن الحكومة من قياس تأثيرها المحتمل".

!ورقة بيضاء ..



طويلة

يشير شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية، الى طول التقرير " الورقة البيضاء" المرسل الى اللجنة، وانها تستغرق مدة طويلة قبل اعادتها الى حكومة الكاظمي لاقرارها وارسالها الى مجلس النواب، لافتا الى ان الورقة البيضاء التي اعدتها خلية الطوارئ للإصلاح المالي يهدف الى ادارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة في سقف زمني يمتد من (3 إلى 5) سنوات.

وكان الكاظمي قد كشف في شهر ايار الماضي أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء لتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدمًا بها"، لافتا الى "ضرورة التكامل بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات".

واضاف ميرزا: ان الورقة البيضاء الاقتصادية، لم تبحث الاوضاع في اقليم كوردستان بشكل مباشر رغم تناولها اوضاع المنافذ الحدودية والنفط، واصفا اياها بالخطوة الجيدة.

واكد ان اللجنة المالية النيابية ناقشت الورقة قبل اعادتها الى الحكومة، متسائلا من جدواها في ضوء السقف الزمني بين الحكومة الحالية والحكومة المقبلة.

ورقة بيضاء لكن دون خطوة ضد الفساد!

يرى مراقب في الشأن السياسي، علي بيدر: ان ورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء التي قدمتها الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب تصطدم بمواقف سياسية، مشيرا الى أنها لا تضم اي خطوة لمكافحة الفساد.

وأعتبر علي البيدر المراقب في الشأن السياسي ان ورقة الاصلاح الاقتصادي خطوة مهمة وضرورية على الرغم من انها جاءت متأخرة بعد معاناة كبيرة كابدها العراق في الجانب الاقتصادي.

اضاف البيدر: ان الورقة لم تتضمن اي فقرات تتحدث عن مكافحة الفساد ومواجهة الفاسدين، لافتا الى انها تحاول تكبيل الفاسدين وكذلك تعمل على تعظيم موارد الدولة ومنع هدر المال العام.

وبيّن، ان ورقة الاصلاح البيضاء، من الممكن ان تخضع لتجاذبات سياسية كونها قد تضر بمصالح الكتل السياسية المتنفذة والتي تهيمن على مقدرات البلاد وتسيطر على بعض المؤسسات الاقتصادية والمالية ، مشيرا الى انه من المتوقع ان تجد ردة فعل غير مطمئنة من تلك الجهات.

ولفت المراقب في الشان السياسي، ان اي نقطة او اي منهاج في الورقة يعرقل مصالح الكتل ستكون حجر عثرة في طريق تنفيذه، مشيرا الى ان الحكومات السابقة كانت تعالج المشاكل عبر الهروب الى الامام والتي ادت بدورها الى اثقال كاهل المواطن، مشددا في الوقت نفسه ان طرح حكومة الكاظمي لورقة الاصلاح، سيعمل بلا شك على فتح ابواب التجاذبات السياسية، الا انها في الوقت نفسه تصب في مصلحة العراق والعراقيين.

ورقة تخفيض الاجور والرواتب

تقترح الورقة البيضاء فرض تخفيض بالأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي واصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق، وايضا، دعت الى خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% كل عام لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض اجمالي الدعم الحكومي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي الى 5% خلال ثلاث سنوات، واعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة في القطاع العام، وتحديد سقف اعلى لرواتب الموظفين بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق، وتطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات وغيرها.

وطالبت الورقة البيضاء بـ"اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتحويلها الى شركات خاصة، واصلاح الخلل في نظام البطاقة التموينية بما يؤمن حماية ذوي الدخل المحدود وحجبها عن الاسر التي يزيد دخلها عن سقف معين"، وكذلك ضمان شمول كل العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني بالاستحقاقات التقاعدية، واستكمال قانون التأمينات الاجتماعية لكي يكون بديلا عن قانوني التقاعد الموحد والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

يضيف البيدر: " اننا بانتظار العقلاء لانتشال العراق من منزلق اقتصادي خطير وخصوصا وهو على حافة الافلاس، في ظل اشارة لتقارير اممية الى ارتفاع نسبة الفقر في العراق الى نسبة 31% بسبب السلوكات الاقتصادية الخاطئة".

ورقة بيضاء تحتاج الى طريق

يرى الخبير القانوني جمال الأسدي، ان ورقة الاصلاح البيضاء التي قدمتها حكومة مصطفى الكاظمي الاتحادية خطة تحتاج الى طريق ومن الضروري على السلطة التشريعية والتنفيذية الاتفاق عليها بعيداً عن المزايدات السياسية.

وأضاف: ان الورقة التي اقرت في 13/ 10/ 2020 والتي قدمت من قبل خلية الطوارئ للاصلاح المالي، باعتبارها ورقة تتضمن تقرير نهائي لادارة الوضع المالي للازمة المالية الراهنة، تحتوي (96) صفحة بما فيها الاغلفة وجدول المحتويات والمرفقات والملاحق، تم تقسيمها الى خمسة محاور رئيسية، موضحا، ان المحاور هي، (تحقيق الاستقرار المالي، تحقيق اصلاحات اقتصادية كلية، تحسين البنى التحتية، توفير الخدمات الاساسية، وتطوير الحوكمة)، مبينا ان كل محور يحوي عدة تقسيمات في اصل موضوعه، مؤكدا انه ولكون هذا الموضوع مهم وفيه تفاصيل متعددة ممكن ان تلخص من خلال 4 نقاط هي:

1- ان الورقة ولغاية الصفحة (47) تناولت تقييمات عامة في سبع نقاط رئيسية وهي (الاهداف العامة، جذور المشكلة، الدور الريعي للدولة، الضغوطات السكانية، جائحة كورونا واسعار النفط، ضعف المؤسسات المالية، اصلاحات الورقة البيضاء)، مضيفا، ان هذا العرض بنقاطها السبع، هو استعراض عام موجود ومعروف ومناقش ولايوجد شيء جديد به وحقيقة هذا الاستعراض هو تعريفي بما موجود من واقع حال اقتصادي للبلد في الوقت الحاضر وشرح اسباب هذا الوضع والذي يمثل شيئا ايجابيا ومهما لاصحاب الدراسات والبحوث والتقارير وكذلك لكتاب التاريخ في تثبيت سلبيات الوضع الاقتصادي الذي وصل اليه البلد سواء اخطاء السبعة عشر عام الماضية في ادارة الحكم او الخمسة واربعين سنة خلال الفترة ( 1958 - 2003 ) من تحويل الدولة الى دولة ريعية تعتمد على النفط في تحريك انشطتها الاقتصادية.

2- المحور الاول ورد فيها ( تحقيق الاستقرار المالي المستدام ) ثلاث متطلبات لتنفيذ هذا المحور وهي:

اولاً :- ترشيد النفقات، والذي يكون عن طريق الترشيد بتقليص عجز الموازنة الاولية الى نسبة مستدامة بمقدار ( 3‎%‎ ) من الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض نسبة فاتورة الرواتب والاجور ايضاً بنسبة ( 25‎%‎ ) الى ( 12‎%‎ ) خلال ثلاث سنوات، واعداد واطلاق التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي وكذلك اصلاح صندوق التقاعد وايقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وتخفيض اجمالي الدعم الحكومي كنسبة مئوية حتى يصل الى نسبة ( 5‎%‎ )، وكذلك خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة ( 30‎%‎ ) .

ثانياً :- اما في المتطلب الثاني وهو ( زيادة الايرادات وتحسين التدفق المالي)، ويكون هذا المتطلب بتحصيل الايرادات الحكومية لجميع استخدامات الكهرباء وعلى اساس السعر العالمي وكذلك مراجعة دعم الوقود للشركات العامة ، وتفعيل برنامج استرداد الاموال المنهوبة والمسروقة ، ووضع وتطبيق برنامج لبيع بعض الاصول الحكومية وكذلك اصدار سندات وصكوك وطنية وعرضها للتداول العام وايضاً زيادة ايرادات الكمارك والضرائب .

ثالثاً :- اصلاح انظمة الادارة المالية .

ويكون في تنفيذ مشروع ( IFMIS ) نظام ادارة المعلومات المتكامل وحساب الخزنة الموحدة بالتعاون مع البنك الدولي ، وكذلك احصاء شامل لموظفين الحكومة ، ومواءمة الرواتب والمخصصات الحكومية وفق معايير دولية واعادة هيكلة الدين الحكومي العام وامور اخرى تخص الاجراءات الادارية في وزارة المالية وهيكلتها ودورها.

ولفت الأسدي الى ان ملخص هذالمحور يمكن تلخيصه خلال النقاط التالية:-

* تخفيض الرواتب بحدود ( 25‎%‎الى 12‎%‎ ).

* رفع الدعم عن بعض الانفاقات الحكومية لتقليص العجز الحكومي.

* ايقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة تدريجياً ، وهذا يعني ان هناك اعادة نظر وتقليل الرواتب التقاعدية في المستقبل القريب.

* الشركات العامة سيخفض الدعم الحكومي بنسبة 30‎%‎ مما يعني ان عليها سد العجز بتمويل نفسها ذاتياً والا ستقل رواتب موظفيها بنفس النسبة تقريباً

* سيتم استيفاء اجور الكهرباء من الجميع مدنيين وغيرهم وفق التسعيرة العالمية وبدون دعم حكومي

* زيادة تقديرات الكمارك على السلع المستوردة وكذلك زيادة الضرائب.

3- ورد في المحور الثاني للاصلاح ( تحقيق اصلاحات اقتصادية كلية وفق اسس استراتيجية....



الخ ) ثلاث اتجاهات ومتطلبات وهي (( تأهيل القطاع المالي ، وتفعيل القطاعات المحركة للاقتصاد بما في ذلك الزراعة والنفط والغاز ، ودعم القطاع الخاص ، وهيكلة الشركات العامة الممولة ذاتياً ، واعادة توجيه العمالة الفائضة ومعالجة الترهل في مؤسسات الدولة ، والتنمية البشرية والتدريب والتعلم )

من قراءة المحور الثاني تجد ان العمل عليه هو من المهمات الكبيرة لاي حكومة لانها ستصدم بجدار صد كبير يرفض الخروج من شرنقة النظام والفكر الاشتراكي الى نظام العمل والانتاج ، وان ماورد من نقاط في هذا المحور كفيلة باعادة تعريف النظام الاقتصادي للدولة بالرغم من ان الانتقال بما ورد في هذا المحور يحتاج الى تكاتف الجهود بين مجلس النواب وكذلك الحكومة لتشريع عديد القوانين التي تنظم هذه الانتقالات ، بشرط اعطاء الحكومة الحرية في الحركة بهذا الموضوع ، وليس وضع العراقيل امامها سواء تشريعياً او غير شيء .

وبين الخبير القانوني ان هنالك عدد من الملاحظات السلبية حول المحور الثاني وهي:

* لاتوجد خطة واضحة للتشريعات المطلوبة لتنفيذ هذا المحور مما سيأخر تنفيذه لسنوات كثيرة .

* اعادة تشكيل اللجنة العليا للاقراض في مكتب رئيس الوزراء لتفعيل مبادرة البنك المركزي وهذا الشيء ليس من الاختصاصات الدقيقة للمكتب وليس اسلوب مؤسسي للبناء الاقتصادي

* لم يتطرق المحور الى الشركات العراقية وكيفية تنمية اعمالها والاستفادة منها في تشغيل العمالة واليد العاملة الموجودة والتي تزداد سنوياً بمقدار 400 الف يد عاملة جديدة ، بالرغم من ان عدد الشركات العراقية المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات قبل 9/4/2003 يبلغ (8374) شركة من مختلف الانشطة والانواع اما عدد فروع ومكاتب الشركات الاجنبية من مختلف الجنسيات فقد بلغ (109) فرع و(85) مكتب علماً بان معدل تسجيل الشركات العراقية سنوياً وفي افضل الظروف كان لايتجاوز (400) شركة من مختلف الانشطة والانواع

مضيفا: اما عددها الحالي ولغاية شهر ايلول 2020 يبلغ حوالي (73564) ثلاث وسبعون الف وخمسمائة واربعة وستون شركة عراقية (محدودة ، مشروع فردي ، تضامنية ، مساهمة ، عامة) .

اما عدد الشركات الاجنبية لغاية 31/12/2017 يبلغ حوالي (3317) منها (2264) مكتب و (1053) فرع لشركة اجنبية لمختلف الجنسيات .

3- المحور الثالث تطرق الى ( تحسين البنى التحتية الاساسية ..الخ ) في اربعة نقاط هي ( الطاقة الكهربائية ، الاتصالات ، النقل ، المناطق الحرة والصناعية )

هذا المحور كان من الممكن دمج بعضه مع المحور الاول والثاني لان الكثير مما ورد فيه بقطاع الكهرباء والاتصالات والنقل وغيرها هو يحتاج الى ترشيد النفقات وتقليل الدعم الحكومي وزيادة الايرادات والتدفق المالي الموجود في المحور الاول ، وعموما هذا المحور يؤدي الى دعم الحركة الاقتصادية والصناعية وليس محرك لها .

4- اما المحوران الرابع والخامس فقط تطرق الى توفير الخدمات الاساسية وترشيد وتوجيه الرعاية الاجتماعية مع اعطاء الاولوية للشرائح الفقيرة ، وكذلك تطوير الحوكمة والبيئة القانونية والادارية لتمكين المؤسسات والافراد من تطبيق الاصلاح .

وقال: ان ماورد في هذه المحور الرابع هي اسس عامة ( وضع خطة شاملة ، اعادة هيكلة ، ارساء اسس ) وهذه كلها تعني انها قيد الدراسة ولاتوجد خريطة واضحة او مسودات تشريعات مدروسة لتطبيقها مما يجعل تنفيذ هذا المحور صعباً على الاقل خلال السنتين القادمتين .

ومن السلبيات التي ورت في هذا المحور هو النص على تشكيل هيأة مستقلة توفر الرقابة والاشراف على قطاعي المياه والصرف الصحي، بالرغم من وجود جهات حكومية تعنى فط هذا الموضوع .

اما ماورد في المحور الخامس فهو مهم وضروري سواء في تعديل لائحة تعليمات التنفيذ الحكومية او انشاء اللجنة العليا للعقود المركزية او غيرها .

ونوه الخبير القانوني الى ان النقاط السلبية في هذا المحور، هي أن ماموجود فيه هو من صلاحيات الحكومة ولايحتاج عرضه على مجلس النواب بل تطبيقه فوراً باصدار قرار من مجلس الوزراء، وان هذه الورقة البيضاء رغم ان فيها تكرارات لجمل وكلمات لاكثر من مرة في مواقع متعددة او تكرار المتطلب والحل في مواقع مختلفة او حتى بالاستعراض العام والسرد في بدايتها، موضحا انها ورقة مهمة جداً يمكن ان تؤسس لقاعدة عامة للعمل بين مجلس النواب والحكومة وكذلك خطة طريق يتفق عليها بين السلطة التشريعية والتنفيذية بعيداً عن المزايدات السياسية.

PUKmedia خاص‌

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