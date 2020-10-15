الإصابات اليومية بكورونا في الإقليم تقترب من الألف إصابة

2020/10/15 | 14:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 922 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و28 حالة وفاة بالفايروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 232 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 5378 فحصا جديداً.

* 2035 في اربيل ، 730 في السليمانية، 172 في كرميان، 228 في رابرين، 2183 في دهوك، و30 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 974 اصابة جديدة.

* 322 في اربيل ، 183 في السليمانية، 31 في كرميان، 93 في رابرين، 320 في دهوك، و25 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 376 حالة جديدة.

* 136 في اربيل ، 23 في السليمانية، 38 في كرميان، 13 في رابرين، 146 في دهوك، و20 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 28 حالة وفاة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 547245 فحصا، 197680 في اربيل ، 130938 في السليمانية، 213777 في دهوك، 4850 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 59251 اصابة، 21570 في اربيل ، 19021 في السليمانية، 16591 في دهوك، 2069 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 36275 حالة، 15924 في اربيل ، 10997 في السليمانية، 7420 في دهوك، 1934 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 20888 حالة، 5022 في اربيل ، 6978 في السليمانية، 8812 في دهوك، و76 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 2088 حالة، 624 اربيل ، 1046 في السليمانية، 359 في دهوك، و59 في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

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