أكبر صندوق سيادي بالعالم يربح 44 مليار دولار بالربع الثالث

2020/10/15 | 14:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر -أحمد شوقي: حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي عوائد بحوالي 44 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم مكاسب أسواق الأسهم.

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