ضبط حاويتين محملة بمادة المعسل الممنوع من الأستيراد في كمرك بوابة البصرة

2020/10/15 | 14:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥ و بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية عن احباط محاولة تهريب حاويتين حجم (٤٠) قدم محملة بمادة المعسل صنع مصري مخالفة للضوابط و التعليمات في مركز كمرك بوابة البصرة لكونها مادة ممنوعة الأستيراد واحالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ .

و تسعى الهيئة العامة للكمارك للحد من عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني وتعظيم الأيرادات .

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