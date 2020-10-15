بعد تصريح حول الحشد.. زيباري مصر على عدم الاعتذار والفصائل تنتظر

قال هوشيار زيباري إن الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي أمام تحدٍ كبير وضروري لـ"تنظيف المنطقة الخضراء من الميليشيات الحشدية"
وفي سابقة من نوعها على صعيد نشاطات الفصائل المسلحة في العراق المتمثلة بالتصعيد باحتجاجات أمام المؤسسات التي تصدر منها تصريحات تعتبرها الفصائل "مسيئة"، أعطت الفصائل هذه المرة مهلة "طويلة" نسبيًا لتقديم زيباري اعتذاره بسبب حديثه عن "ميليشيات الحشد" في مقابلة متلفزة.
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وقال زيباري في تصريحات متلفزة في سياق الحديث عن العلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة، إن الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي أمام تحدٍ كبير وضروري لـ"تنظيف المنطقة الخضراء من الميليشيات الحشدية"، الأمر الذي أشعل حدة التصريحات بين الجانبين حتى أدت إلى رفع جلسة مجلس النواب بسبب المشادات الكلامية بين نواب الكتل.
ووسط تراكم البيانات والتصريحات "والتهديدات الفصائلية" المعتادة عبر منصاتها الإعلامية، ولا سيما غير الرسمية منها والمنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت هذه المنصات زيباري بتقديم اعتذاره، وعلى طريقتها المعتادة بإمهال القنوات والمؤسسات والسفارات مهلة للاعتذار قبل التحشيد لاحتجاجات "لا تخلو من العنف والحرق" في معظم الأحيان.
وبينما لا يتأخر الأشخاص والمؤسسات المستهدفة عادة بإصدار بيانات الاعتذار والتوضيح، عقّد زيباري المسألة هذه المرة عندما رد على تصريحات النائب عن كتلة صادقون المقربة من "عصائب أهل الحق" حسن سالم، واصفًا اتهاماته بـ"السخيفة".
ورد زيباري، على تصريحات النائب حسن سالم قائلًا إن "تصريحات النائب السيد حسن سالم من كتلة صادقون البرلمانية بحقنا اليوم تذكرنا باتهامات النظام الصدامي البائد بحقنا في المقاومة والمعارضة الوطنية العراقية والاتهامات السخيفه بالعمالة و التخوين".
وتابع، "يظهر لم يتغير شيئًا في العقلية السياسة الشمولية والعنصرية إضافة إلى الطائفية للبرلمانيين الحاليين، وهذه مصيبة كبرى".
وبينما تتصاعد حدة التصريحات من قبل الكتل والشخصيات السياسية المقربة من الفصائل والحشد الشعبي، اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه التصريحات "محاولة لتحوير تصريح زيباري"، فيما وصفتها بـ"المرفوضة جملة وتفصيلا".
ويبدو أن إصرار زيباري وكتلته على عدم الاعتذار، هو أمر لم تعتاد عليه الكتل السياسية والمنصات الإعلامية المقربة من الفصائل، والتي كانت تجبر الشخصيات والمؤسسات على تقديم الاعتذارات بعد أي تصريحات تعتبرها الفصائل "مسيئة"، الأمر الذي تسبب بدفع مهلة الاعتذار لفترة أطول والتحشيد لتظاهرات ليوم السبت القادم أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.
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