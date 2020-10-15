بعد تصريح حول الحشد.. زيباري مصر على عدم الاعتذار والفصائل تنتظر

2020/10/15 | 14:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتتواصل البيانات والتصريحات المتبادلة بين كتل سياسية وشعبية مقربة من الفصائل من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى، على خلفية تصريح لوزير المالية الأسبق وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.

قال هوشيار زيباري إن الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي أمام تحدٍ كبير وضروري لـ"تنظيف المنطقة الخضراء من الميليشيات الحشدية"

وفي سابقة من نوعها على صعيد نشاطات الفصائل المسلحة في العراق المتمثلة بالتصعيد باحتجاجات أمام المؤسسات التي تصدر منها تصريحات تعتبرها الفصائل "مسيئة"، أعطت الفصائل هذه المرة مهلة "طويلة" نسبيًا لتقديم زيباري اعتذاره بسبب حديثه عن "ميليشيات الحشد" في مقابلة متلفزة.

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وقال زيباري في تصريحات متلفزة في سياق الحديث عن العلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة، إن الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي أمام تحدٍ كبير وضروري لـ"تنظيف المنطقة الخضراء من الميليشيات الحشدية"، الأمر الذي أشعل حدة التصريحات بين الجانبين حتى أدت إلى رفع جلسة مجلس النواب بسبب المشادات الكلامية بين نواب الكتل.

ووسط تراكم البيانات والتصريحات "والتهديدات الفصائلية" المعتادة عبر منصاتها الإعلامية، ولا سيما غير الرسمية منها والمنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت هذه المنصات زيباري بتقديم اعتذاره، وعلى طريقتها المعتادة بإمهال القنوات والمؤسسات والسفارات مهلة للاعتذار قبل التحشيد لاحتجاجات "لا تخلو من العنف والحرق" في معظم الأحيان.

وبينما لا يتأخر الأشخاص والمؤسسات المستهدفة عادة بإصدار بيانات الاعتذار والتوضيح، عقّد زيباري المسألة هذه المرة عندما رد على تصريحات النائب عن كتلة صادقون المقربة من "عصائب أهل الحق" حسن سالم، واصفًا اتهاماته بـ"السخيفة".

ورد زيباري، على تصريحات النائب حسن سالم قائلًا إن "تصريحات النائب السيد حسن سالم من كتلة صادقون البرلمانية بحقنا اليوم تذكرنا باتهامات النظام الصدامي البائد بحقنا في المقاومة والمعارضة الوطنية العراقية والاتهامات السخيفه بالعمالة و التخوين".

وتابع، "يظهر لم يتغير شيئًا في العقلية السياسة الشمولية والعنصرية إضافة إلى الطائفية للبرلمانيين الحاليين، وهذه مصيبة كبرى".

وبينما تتصاعد حدة التصريحات من قبل الكتل والشخصيات السياسية المقربة من الفصائل والحشد الشعبي، اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه التصريحات "محاولة لتحوير تصريح زيباري"، فيما وصفتها بـ"المرفوضة جملة وتفصيلا".

ويبدو أن إصرار زيباري وكتلته على عدم الاعتذار، هو أمر لم تعتاد عليه الكتل السياسية والمنصات الإعلامية المقربة من الفصائل، والتي كانت تجبر الشخصيات والمؤسسات على تقديم الاعتذارات بعد أي تصريحات تعتبرها الفصائل "مسيئة"، الأمر الذي تسبب بدفع مهلة الاعتذار لفترة أطول والتحشيد لتظاهرات ليوم السبت القادم أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

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