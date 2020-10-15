2020/10/15 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

عقدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، اجتماعا مع اهالي سنجار لاستعراض الاتفاق الحكومي والتأكيد على التعاون مع القوات الامنية.

وذكر العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اجتماعا عقد في مقر القيادة ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل جهاز الامن الوطني وممثل مستشار الامن الوطني، مع وفد يمثل اهالي قضاء سنجار".

واضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش طلبات الاهالي واستعراض تنفيذ الاتفاق الحكومي في اعادة الاستقرار من الجوانب الإدارية والامنية، فضلا عن إعادة الاعمار ومراعاة عوائل الشهداء وضحايا الارهاب والتاكيد على التعاون التام مع القوات الامنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تستعرض تنفيذ الاتفاق الحكومي في سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تستعرض تنفيذ الاتفاق الحكومي في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).