إقليم كوردستان يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

2020/10/15 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

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إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الخميس، عن تسجيل أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا في الإقليم خلال يوم واحد، فيما كشفت عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، 15 تشرين الأول 2020، إنها "سجلت اعلى معدل للاصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 974 إصابة جديدة و376 حالة شفاء، في عموم محافظات إقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن الاصابات توزعت كالاتي: 322 في أربيل و 183 في السليمانية و 31 في كرميان و 93 في رابرين و 25 في حلبجة و320 في دهوك.

اما حالات الشفاء الـ 376، 136 في أربيل و 23 السليمانية و 38 كرميان و13 رابرين و 146 في دهوك و 20 في حلبجة، فيما كانت حالات الوفاة كالتالي: 10 في أربيل و 6 في السليمانية و 9 في دهوك و 3 في حلبجة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بكورونا في الإقليم إلى 59251 شخصا منهم 21570 في أربيل و 19021 في السليمانية و 16591 في دهوك و 2069 في حلبجة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2088 منها 624 حالة وفاة في أربيل و 1046 في السليمانية و359 في دهوك و 59 في حلبجة.

ر.إ

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