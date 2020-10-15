شهادات تدريبية آسيوية من فئة (C) لمدربين عراقيين

2020/10/15 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قامت اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس (15 تشرين الاول 2020) حفل ختام لتوزيع الشهادات التدريبية (C)على المدربين المشاركين في الدورة التي أقيمت للفترة من الأول إلى الخامس عشر من شباط الماضي بمشاركة 24 مدرباً في الدورة التي حاضر فيها المحاضر الآسيوي الدكتور أسعد لازم .





وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم):" وشارك في تسليم الشهادات التدريبية على المدربين، كل من رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان ونائب رئيس اللجنة الفنية والتطوير الدكتور داود العزاوي".





وأكد رئيس الهيأة التطبيعية أياد بنيان، بأنه:" يوجد الكثير من المواهب التدريبية الشابة في العراق التي بدأت تشق طريقها بالعمل ضمن الأندية والمنتخبات، ووجود دوري وبطولات فئات عمرية، سيمنح الفرصة للمدربين الشباب بالعمل وتقديم خبراتهم التدريبية والمساهمة بالتطوير والارتقاء بالكرة العراقية".

وأضاف بنيان:" نسعى لأقامة دورات تدريبية وورش فنية للمدربين الشباب، وصقل موهبتهم التدريبية والاستفادة منهم في المستقبل".

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