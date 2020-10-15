2020/10/15 | 15:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة العمليات المشتركة:

عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد اليوم الخميس اجتماعاً ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل جهاز الامن الوطني وممثل مستشار الامن الوطني، مع وفد يمثل اهالي قضاء سنجار لمناقشة طلباتهم واستعراض تنفيذ الاتفاق الحكومي في اعادة الاستقرار من الجوانب الإدارية والامنية التي تضمنها الاتفاق، فضلا عن إعادة الاعمار ومراعاة عوائل الشهداء وضحايا الارهاب والتاكيد على التعاون التام مع القوات الامنية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تبحث مع وفد من أهالي سنجار اتفاق تطبيع أوضاع القضاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تبحث مع وفد من أهالي سنجار اتفاق تطبيع أوضاع القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).