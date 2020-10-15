عواد : الكتل السياسية المعترضة على تعدد الدوائر الانتخابية تخاف من خسارة مقاعدها لصالح كتلة ذات شعبية جماهيرية

2020/10/15 | 15:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح النيابية ، عدي عواد اليوم الخميس ، ان” الكتل السياسية المعترضة على تعدد الدوائر الانتخابية تخاف من خسارة مقاعدها لصالح كتلة ذات شعبية جماهيرية .

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