فيديو .. بقلب صابر “فتى الزرقاء صالح” يتلو آيات من القرآن الكريم وهو على سرير الشفاء

2020/10/15 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ظهر فتى الزرقاء صالح حمدان في فيديو متداول له عبر منصات التواصل الاجتماعية وهو يتلو آيات من القرآن الكريم وهو على سرير الشفاء.يذكر انه خرجت فيه التنديدات الأممية بشأن تلك الجريمة، لم تتوانَ الحكومة الأردنية وعلى رأسها الملك عن التحرك سريعا، وسط دعوات بتحويل القضية إلى “الإرهاب” وليس فقط مجرد حادث جنائي.

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