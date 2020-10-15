2020/10/15 | 15:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

شهدت لبنان، حادثة هي الأولى من نوعها عندما قادت أول امرأة طائرة وبرحلة كان كادرها جميعه من النساء.

الكابتن رولا حطيط، الذي لمع اسمها في مجال الطيران اصبحت المرأة الأولى والوحيدة في لبنان التي تقود طائرة.



ورغم مواجهة حطيط صعوبات عدة في البداية إذ لم تلقَ تشجيعاً من المحيط، إلا أنها استطاعت بجدارتها وتفوقها الحصول منذ سنوات على رتبة الكابتن وهي أعلى مركز يمكن للطيّار أن يصل إليه.

ونشرت الكابتن في شركة طيران الشرق الاوسط رولا حطيط على حسابها عبر “انستغرام” صورة تجمعها بطاقم طائرة جميعه من النساء.

وكتبت حطيط في تعليقها على الصورة:” كان لي الشرف أمس أن أكون قائدة طائرة جميع طاقمها من النساء للمرة الاولى في لبنان”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: لأول مرة في لبنان.. الكابتن رولا أول امرأة تقود طائرة ورحلة بكادر نسائي “فقط”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: لأول مرة في لبنان.. الكابتن رولا أول امرأة تقود طائرة ورحلة بكادر نسائي “فقط”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).