العمل العراقية: إطلاق راتب المعين المتفرِّغ لشهر سبتمبر

2020/10/15 | 15:19 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، اليوم الخميس الموافق، إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر سبتمبر/ أيلول 2020، للمستفيدين المستلمين سابقا في بغداد والمحافظات.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أحرار زلزلي، …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل العراقية: إطلاق راتب المعين المتفرِّغ لشهر سبتمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أحرار زلزلي، …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل العراقية: إطلاق راتب المعين المتفرِّغ لشهر سبتمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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