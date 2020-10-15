العمل العراقية: إطلاق راتب المعين المتفرِّغ لشهر سبتمبر

2020/10/15 | 15:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، اليوم الخميس الموافق، إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر سبتمبر/ أيلول 2020، للمستفيدين المستلمين سابقا في بغداد والمحافظات.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أحرار زلزلي، …

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