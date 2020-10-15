اعتقال داعشي بعملية مباغتة في ابو غريب

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب يستكمل سلسلة عمليات القاء القبض والتي تستهدف بقايا العناصر الإرهابية المُنتمية لعصابات داعـش والتي تتخذ من المُدن الأمنة غطاء لها للتخفي".
واضاف، رسول، "حيث تمكن ابطال الجهاز فجر" اليوم الخميس "من القاء القبض على الإرهابي (ع.أ) بعملية مُباغتة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".
PUKmedia جهاز مكافحة الارهاب
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