اعتقال داعشي بعملية مباغتة في ابو غريب

2020/10/15 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة من جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، القبض على داعشي بعملية مباغتة في أبو غريب.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب يستكمل سلسلة عمليات القاء القبض والتي تستهدف بقايا العناصر الإرهابية المُنتمية لعصابات داعـش والتي تتخذ من المُدن الأمنة غطاء لها للتخفي".

واضاف، رسول، "حيث تمكن ابطال الجهاز فجر" اليوم الخميس "من القاء القبض على الإرهابي (ع.أ) بعملية مُباغتة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

PUKmedia جهاز مكافحة الارهاب‌

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