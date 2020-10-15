رئيس الجمهورية يشيد بجهود جامعة الموصل باستعادة مسيرتها

2020/10/15 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي.

وفي مستهل اللقاء أشاد رئيس الجمهورية بصمود الموصل وأهلها في مواجهة الإرهاب، وتجاوز المصاعب التي واجهت المدينة، وعودة الحياة اليها خصوصاً في القطاع التعليمي، مشيداً بجهود إعادة المسيرة التدريسية السريعة في صرح جامعة الموصل العريق بعد تعرضه للتدمير على يد المجاميع الظلامية، مشيراً الى أن الجامعة طالما كانت محتضنة للطلبة من كل أنحاء البلاد ومن مختلف الاطياف والمكونات.

وأكّد السيد الرئيس دعمه لكل الجهود من اجل تطوير جامعة الموصل، وتوفير احتياجات طلبتها وكوادرها التدريسية، من أجل الوصول الى المكانة التي تستحقها، وأن تكون في مصاف الجامعات المرموقة في البلد وخارجه.

من جهته، عبّر رئيس الجامعة عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، واستماع سيادته لسير عمل الجامعة ومشاكلها، ودعمه الكامل في تطويرها نحو الأفضل.

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