القبض على مطلوب وضبط حزام ناسف في سامراء والانبار

2020/10/15 | 15:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، بالعثور على حزام ناسف واعتقال مطلوب في مناطق متفرقة من الأنبار وصلاح الدين.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “أبطال قيادة عمليات سامراء تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب”، مشيرة الى “العثور على عبوة ناسفة عبارة عن جلكان سعة (٢٠) لترا في الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وقضاء سامراء”.وأضافت، أن “أبطال فرقة المشاة السابعة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنوا من العثور على حزام ناسف في منطقة الكصيريات التابعة الى صحراء البغدادي غرب محافظة الانبار”.ونبهت الى أنه “تمت معالجته وتفجيره تفجيراً مسيطر عليه من قبل مفرزة المعالجة”.



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