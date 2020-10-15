بدء تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

2020/10/15 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة ـ واع

انطلقت، اليوم الخميس، طائرتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر من مطاري سيئون وصنعاء في اليمن، مع بدء تنفيذ صفقة تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي وبين جماعة الحوثي.

وتحمل الطائرة المنطلقة من مطار سيئون بمحافظة حضرموت باتجاه صنعاء الأسرى الحوثيين، تزامنا مع حمل الطائرة الأخرى القادمة من مطار صنعاء إلى سيئون أسرى الحكومة والتحالف.

وذكرت مصادر أن طائرتين أخريين ستقلعان من مطاري صنعاء اليمني وأبها السعودي لنقل خمسة عشر أسيراً سعوديا و4 سودانيين.

ومن المفترض أن يُطلق 1081 أسيرا من الجانبين في هذه الصفقة، وهي أكبر عملية تبادل أسرى منذ اندلاع النزاع في اليمن.

وسيشمل اليوم الأول لتبادل الأسرى إطلاق سراح 480 أسيرا من الحوثيين مقابل 250 من الحكومة الشرعية، بينما سيفرج غدا الجمعة عن 200 أسير حوثي مقابل 251 أسيرا من طرف الحكومة.

المصدر: الجزيرة ووكالات

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