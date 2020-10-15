مواجهة جديدة بين طارق رمضان و

2020/10/15 | 15:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الجولة الثانية من المواجهة بين المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، المتهم في فرنسا بأربع جرائم اغتصاب، وامرأة تتهمه باغتصابها في 2008 في سويسرا، صباح الخميس في محكمة باريس، وفق ما أفاد محام.

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