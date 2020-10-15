هبوط أسعار النفط بسبب المخاوف من ارتفاع إصابات كورونا​

2020/10/15 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، انخفاضا بالتزامن مع ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم الأمر الذي يعزز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 15 تشرين الأول 2020، بنسبة 0,7 بالمئة إلى 43,04 دولارا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0,6 بالمئة إلى 40,80 دولارا للبرميل.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد أكدت أمس الأربعاء، ان موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

يأتي ذلك بينما تعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا، كما تتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي، حيث تعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ر.إ

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