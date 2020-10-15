السلطات الاسبانية تصدم جماهير كلاسيكو الأرض

2020/10/15 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت الحكومة الإسبانية، الخميس، صدمة قوية لجمهوري برشلونة وريال مدريد بعدما أعلنت رسميا ، عن أن مباراة الكلاسيكو في ذهاب الدوري الإسباني للموسم الجديد 2020/2021، والمقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ستقام بدون جمهور.

واستبعد وزير الصحة في إقليم كتالونيا ألبا فيرجيس، اليوم (15 تشرين الأول 2020 ) احتمالية أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في 24 أكتوبر – تشرين الاول، الجاري، بوجود جمهور في المدرجات، في ظل تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» في العالم حاليا، وشراسة الهجمة الثانية للوباء على عدد من الدول.

ودائماً ما تحظى مباريات الكلاسيكو أو كلاسيكو الأرض، وكلاسيكو الكرة الأرضية، بحضور جماهيري مكثف من قبل عشاق الناديين في إسبانيا والعالم، الذين يحجزون هذه المباراة قبلها بوقت طويل، ولكن يبدو أن أحلام الجماهير في متابعة الكلاسيكو في الموسم الجاري من قلب المدرجات باتت مستحيلة.

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