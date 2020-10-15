2020/10/15 | 15:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأوّل مرة.. ضابط روسي كبير يفتح النار على بوتين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأوّل مرة.. ضابط روسي كبير يفتح النار على بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).