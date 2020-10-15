المؤبد لداعشي حاول قتل أمريكيين جنوب الكويت

2020/10/15 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة التمييز الكويتية، برئاسة المستشار صالح المريشد، اليوم الخميس بالسجن المؤبد بحق وافد مصري الجنسية بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” والشروع في قتل 5 أمريكيين على طريق الدائري السادس، جنوب العاصمة الكويت وإتلاف مركبة عسكرية أمريكية.

وتعتبر أحكام التمييز في الكويت نهائية حيث إنها آخر درجات الطعن.

كانت وزارة الداخلية الكويتية ألقت القبض في عام 2016 على المصري المتهم بتأييد “داعش”، وقالت إنه “صدم سيارة تقل 5 أمريكيين عن عمد وعثرت بحوزته على مواد يشتبه أنها متفجرة”.

وأضافت الداخلية حينها أن “الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على المتهم إبراهيم سليمان من مواليد 1988 ويحمل الجنسية المصرية، إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التي كان يستقلها، وهي مركبة نظافة تتبع إحدى شركات المقاولات المحلية، بمركبة أخرى تقل 5 من الأمريكيين..



والذي تبين من التحقيقات الأولية أنه كان مفتعلاً من قبل المتهم”.

وذكر بيان الداخلية أنه “لم تلحق أي إصابات بالأمريكيين من جراء الحادث، بينما أصيب المتهم بكسور نقل على إثرها للمستشفى في حراسة أمنية”.

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