2020/10/15 | 15:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} وصل لاعب المنتخب السوري ثائر كروما، الخميس،الى محافظة البصرة للالتحاق بتدريبات فريق نفط الجنوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوري ثائر كروما يصل الى البصرة للالتحاق بنفط الجنوب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوري ثائر كروما يصل الى البصرة للالتحاق بنفط الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).