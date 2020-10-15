2020/10/15 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيقوسيا-(أ ف ب) – قدم رئيس البرلمان القبرصي استقالته الخميس بعد ان ظهر في فيديو صور بكاميرا خفية وهو يعد بمساعدة مستثمر صيني ثري مدان بتهمة الفساد، للحصول على جواز سفر.واعلن ديميتري سيلوريس في رسالة الاستقالة “لم انتهك القانون باي شكل من الاشكال لكني اقدم استقالتي لعدم اعطاء اي ذريعة للذين يعتقدون ان وجودي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان القبرصي يستقيل على خلفية فضيحة “الجوازات الذهبية”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان القبرصي يستقيل على خلفية فضيحة “الجوازات الذهبية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).