دور كليوبترا يثير جدلاً في السينما العالمية

2020/10/15 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – أشعل اختيار الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتأدية دور كليوبترا في فيلم سينمائي مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتُهمت هوليوود مجددا بـ “تبييض” شخصيات تاريخية على خلفية جدل قديم حول الأصول العرقية لملكة مصر.ومن المزمع أن تستعيد غال غادوت التي اشتهرت بفيلم “المرأة الخارقة” ( “واندر وومان”) الدور الشهير الذي أدّته […]

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