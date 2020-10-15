المكتبات الأميركية أطلقت حملة ضد “أمازون”.. انخفاض مبيعات الكتب 31 بالمائة

2020/10/15 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أطلقت الرابطة الأميركية لأصحاب المكتبات حملة إعلانية ضد “أمازون، للتحذير من الخطر المتزايد الذي يمثله عملاق التجارة عبر الإنترنت على المكتبات في مرحلة جائحة كوفيد-19.وهذه الحملة هي الأولى من نوعها، وأطلقتها الرابطة بمناسبة يومي “برايم” الثلاثاء والأربعاء اللذين قدّمت خلالهما “أمازون” عروضاً تجارية مغرية.وأوضحت الرابطة لوكالة فرانس برس أن […]

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