إحباط محاولة لتسلل 15 شخصا من الجانب السوري محملين بمواد مهربة

2020/10/15 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني إحباط محاولة تسلل لخمسة عشر شخصا عبر الشريط الحدودي مع سوريا محملين بمواد مهربة ممنوعة وأسلحة.

وأكدت الخلية في بيان أن قوات الجيش رصدت عبر كاميرات المراقبة الحرارية على الحدود مع الجانب السوري اقتراب مجموعة مكونة من خمسة عشر شخصا يحملون مواد تهريب وأسلحة خفيفة.



وبعد اجتيازهم الساتر الحدودي بمسافة مئة وخمسين مترا، اصطدموا بكمين لإحدى مفارز القوات الأمنية تم خلالها تبادل لإطلاق النار، مشيرة إلى إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية وصندوق مليء بأكياس الحبوب المخدرة، في حين لاذ الباقون بالفرار إلى داخل العمق السوري.

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