بومبيو متوعدا طهران: نستطيع ردعكم وسنفعل ذلك

2020/10/15 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الأميركية استمرار موقف واشنطن الحازم في ممارسة سياسة الضغوط القصوى ضد إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة عبر تويتر ردا على منشور سابق للمرشد الإيراني علي خامنئي بشأن السلاح النووي، قال بومبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راع للإرهاب في العالم بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم، مبينا أن واشنطن تستطيع ردع طهران وستفعل ذلك.

وأشار بومبيو إلى أن إيران تدعي عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها تهدد العالم ببرنامجها النووي وأسلحتها، وعلى جميع الدول الوقوف أمام ابتزاز هذا النظام.

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