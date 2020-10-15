المالية النيابية: وضعنا بعض المعايير لتحقيق العدالة وتقليص الفجوة في الرواتب

2020/10/15 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية، العمل على تحقيق العدالة في الرواتب بحسب الشهادة والدرجة العلمية، ووضع بعض المعايير لتحقيق العدالة في تقليل الفجوة بين أعلى وأقل راتب.

و قال مقرر اللجنة أحمد الصفار في بيان، إن خيرات العراق تكفي لتحقيق الرفاهية لأكثر من مئة مليون مواطن، إلا أن حكومة الكاظمي استلمت خزينة الدولة خاوية نتيجة سوء الإدارة، وبالتالي لا بديل سوى الاقتراض لتلافي الأزمة، وهو ما وافقت عليه اللجنة بشرط تقديم الورقة الإصلاحية.

وأشار الصفار إلى ان موازنة ألفين وتسعة عشر كان حجم الانفاق فيها نحو مئة وثلاثة وثلاثين تريليون دينار، ونسبة العجز نحو سبعة وعشرين تريليون دينار.

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