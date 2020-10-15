احذر مخالفة القانون في السويد ، فالسلطة الرابعة تخطو خلفك - نادية خلوف

2020/10/15 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف هل تشعر بالعنصرية عندما تعيش في الغرب؟العنصرية موجودة في كل مكان ، و في كل حي من العالم، لا يهمّ ما تشعر به، بل المهم هو موقف القانون، يمكنك مقاضاة من يتلفظ بالعنصرية، أو يمارسها ، في الغرب ، ومع هذا فإن ذلك لا ينطبق على حميد خان ظافر الذي أتى من أفغانستان مع عائلته إلى السويد ، و انضم إلى حزب المعتدلين، وتقلد وظائف في الدولة ، وحتى في التلفزيون .



كتب تحت اسم مستعار ، وفي منتديات عديدة على ......





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