النزاهة العراقية تؤكد عدم صلاحية مخازن المواد الصحية والغذائية المخصّصة للنازحين

2020/10/15 | 15:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، عن تقريرها بخصوص المعلومات الواردة من رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعيّة والهجرة والمهجّرين في مجلس النواب؛ حول مخازن الشالجية التي يتم خزن المساعدات الإنسانية المخصصة …

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