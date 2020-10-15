صندوق الإسكان يكشف آلية منح القروض في المناطق المحررة

2020/10/15 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد كشف صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، عن آلية منح القروض في المناطق المحررة.وقال مدير عام الصندوق ضياء موجد عبدالله لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قروض الصندوق في المحافظات المحررة تمنح وفق آلية خاصة بسبب الدور المهدمة والمتضررة نتيجة العمليات الإرهابية والعسكرية”، لافتاً إلى أن “هذه الضوابط والتعليمات …

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