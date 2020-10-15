2020/10/15 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد هيئة الثقافة والفن في إقليم عفرين غربي كوردستان لإطلاق مهرجان "آمارا" الاول غدا الجمعة، وهو مهرجان ثقافي، فني ورياضي، والأول من نوعه في مقاطعة الشهباء.

برعاية هيئة الثقافة في إقليم عفرين، تستعد حركة الشبيبة الثورية السورية وهيئة الثقافة في مقاطعة الشهباء لإطلاق أول مهرجان من نوعه على مستوى مقاطعة الشهباء تحت شعار ""الموازييك الثقافي غنى، تحول وجمال"، يتضمن سلسلة فعالية فنية وثقافية ورياضية، ويستمر 3 أيام، بمشاركة 70 فرقة فنية ورياضية من جميع المكونات.

وبحسب بيان للجنة التحضيرية حصل PUKmedia نسخة منه اليوم، فإن فعاليات المهرجان تتضمن فعاليات ونشاطات ثقافية، وفنية ورياضية منوعة موزعة على أيام المهرجان وفق برنامج وضعته اللجنة.

ويتضمن برنامج اليوم الأول (أمسية شعرية، فقرات غناء ورقص من الفلكلور العربي، عرض سينمائي، فقرات غناء من الفلكلور الكردي)، فيما خُصص اليوم الثاني للنشاطات الرياضية، وتقام في ملعب بابنس الخماسي في قرية بابنس في مقاطعة الشهباء، وتتضمن مباراة لكرة القدم، ومباراة لكرة الطائرة، بالإضافة إلى منافسات في رياضة البينغ بونغ، شد الحبل وسباق جري لمسافة 100م، أما برنامج اليوم الثالث والأخير فيتضمن (أمسية شعرية، فقرات غناء ورقص من الفلكلور الكردي، عرض مسرحي باسم (حتماً سننتصر)، وفقرات غناء من الفلكلور الفلكلور التركماني).

كما تشارك في العروض أيضاَ فرقة رقص باسم فرقة روج آفا تابعة لمركز جميل هورو في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وخلال فعاليات اليوم الأول سيتم عرض فيلم سينمائي بعنوان "فوق الحياة الحرة"، الفيلم يتحدث عن طبيعة المجتمع الكردي والمجتمع العربي وكيفية تأثير ثورة 19 تموز على المجتمع العربي وانضمامه إليها.

كما أن للمرأة حضور بارز في جميع فعاليات المهرجان، من خلال مشاركتها في جميع الفرق المشاركة سواء الفنية أو الرياضية.

PUKmedia اللجنة التحضيرية للمهرجان‌

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