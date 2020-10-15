تسجيل 4616 إصابة جديدة بكورونا في ايران

2020/10/15 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 256 حالة وفاة و4616 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت إيران أمس تسجيل حصيلتين قياسيتين لوفيات وإصابات كورونا، بلغت 297 وفاة و 4830 إصابة جديدة.

وأعلنت إيران أمس تسجيل حصيلتين قياسيتين لوفيات وإصابات كورونا، بلغت 297 وفاة و 4830 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 29 ألفا و605 حالات.

وأضافت أن “30 محافظة إيرانية، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني التحذير الشديد”.

ولفتت إلى أن 4671 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 418 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

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