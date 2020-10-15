عمدة لندن يعلن عن فرض قيود جديدة للحد من تفشي كورونا

2020/10/15 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان، اليوم الخميس، أنه سوف يتم تطبيق قيود أكثر صرامة في لندن للحد من تفشي فيروس كورونا ابتداء من بعد غد السبت.

وقال خان أمام مجلس لندن، المؤلف من 25 عضواً، والمنتخب لمحاسبة العمدة، إن الفيروس” ينتشر سريعاً في كل أنحاء مدينتنا”.

وتحظر القيود الجديدة الملايين من سكان لندن من لقاء أخرين من أماكن اخرى في الأماكن المغلقة.

وينطبق هذا الإجراء على المنازل وكذلك أماكن مثل الحانات والمطاعم.

وأضاف خان” لا أحد يرغب في رؤية مزيد من القيود، ولكن هذا الأمر اعتبر ضروريا من أجل أن أحمى أنا وقادة مجلس لندن والوزراء حياة مواطني لندن”.

كما طُلب من المواطنين تجنب استخدام مواصلات النقل العام، وإذا أمكن الحد من مرات استخدامها.

وقال خان” يجب علي أن أحذر سكان لندن من أنه أمامنا شتاء صعب”.

ومازال يمكن لقاء ما يصل لـ 6 أشخاص في الأماكن المفتوحة.

وبفرض الإجراءات الجديدة، تتجه العاصمة لمستوى التحذير الأعلى الثاني من نظام التحذير المؤلف من ثلاث مستويات في انجلترا.

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