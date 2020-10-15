2020/10/15 | 15:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الخميس، على منتقدي تصريحه حول إمكانية تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل، بعد تهديد من "صالح محمد العراقي".



وقال الأعرجي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (15 تشرين الاول 2020)، إن "من اللافت المُضحك في هذا الضجيج هو أن غالبية من تطوّع لتفسيرِ ما قلناه يوم أمس وفقاً لهواه بعيداً عن أمر مولاه، لا يعرف قواعد العربية ولا معاني ألفاظها، فلم يُفرّق بين احتمالية الممكن ويقينية حصوله".

وأضاف الأعرجي، "لن نقبل بمزايدات مجهولي الهوية علينا بشأن مكانة النجف وأعلامها في التاريخ والحاضر".

من اللافت المُضحك في هذا الضجيج هو أن غالبية من تطوّع لتفسيرِ ما قلناه يوم أمس وفقاً لهواه بعيداً عن أمر مولاه، لا يعرف قواعد العربية ولا معاني ألفاظها؛ فلم يُفرّق بين احتمالية الممكن ويقينية حصوله.



لن نقبل بمزايدات مجهولي الهوية علينا بشأن مكانة النجف وأعلامها في التاريخ والحاضر

— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) October 15, 2020

وهدد "صالح محمد العراقي"، الخميس، بـ"تأديب" السياسي ونائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، على خلفية تصريح عن التطبيع مع إسرائيل.

ونشر العراقي الذي يوصف بـ"وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تدوينة تابعها "ناس"، (15 تشرين الأول 2020).

وتضمنت التدوينة صورة لبهاء الأعرجي، وتعليقاً مقتضباً قال فيه العراقي، "عدو النجف الأشرف..



إن لم يتأدب..



أدبناه".

وأثارت تدوينة العراقي، تفاعلاً كبيراً عبر آلاف التعليقات التي رأى بعض كتابها أن "تهديد العراقي ينم عن غياب القانون في البلاد"، فيما أطلق آخرون اتهامات للأعرجي بـ"الفساد والانحراف".

وقال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، في وقت سابق، ان العراق "مهيّأ" للتطبيع مع إسرائيل، وقد "يصدر القرار من النجف وليس من بغداد".

وأكد الأعرجي في تصريح متلفز، تابعه "ناس" (15 تشرين الاول 2020)، أن "العراق مهيّاً جداً لتطبيع علاقاته مع اسرائيل اكثر من اي وقت مضى"، لافتاً الى ان "قرار التطبيع قد يصدر من النجف وليس من العاصمة بغداد"، لكنه رفض تقديم تفاصيل أو توضيح إضافي بهذا الصدد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهاء الأعرجي يرد بعد تهديد ’صالح العراقي’: لن نقبل بمزايدات ’مجهولي الهوية’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهاء الأعرجي يرد بعد تهديد ’صالح العراقي’: لن نقبل بمزايدات ’مجهولي الهوية’!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).