"أثبت نجاحه لدى الفئران".. شركتان أميركية وفرنسية تقتربان من إنتاج لقاح كورونا

2020/10/15 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت شركتا "سانوفي" الفرنسية و"ترانزليت بايو" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، سباق اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، بعد تجاربها الإيجابية في الاختبارات على الحيوانات.

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