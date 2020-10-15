رسول: القبض على عنصر من داعش بعملية مباغتة لجهاز مكافحة الارهاب (صور)

2020/10/15 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الخميس ان جهاز مكافحة الإرهاب يستكمل سلسلة عمليات القاء القبض على بقايا عناصر تنظيم داعـش.

وقال رسول في بيان مقتضب تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 تشرين الأول 2020) أن "جهاز مكافحة الإرهاب يستكمل سلسلة عمليات القاء القبض والتي تستهدف بقايا العناصر الإرهابية المنتمية لـ "عصابات" داعـش والتي تتخذ من المدن الأمنة غطاء لها للتخفي".

واضاف " حيث تمكن ابطال الجهاز فجر" اليوم الخميس "من القاء القبض على الإرهابي (ع.أ) بعملية مباغتة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

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