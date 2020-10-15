خبراء: الأموال المصروفة على تحسين الكهرباء بلغت نحو 78 تريليون دينار عراقي

2020/10/15 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف خبراء في مجال الطاقة الكهربائية عن حجم الفساد في ملف الكهرباء بالعراق.

واكد الخبراء أن الأموال المصروفة على تحسين الشبكة الكهربائية في مجال التوليد والإنتاج والتوزيع بلغت نحو ثمانية وسبعين تريليون دينار عراقي بين عامي الفين وخمسة والفين وأربعة عشر دون أن يكون هناك تحسن ملموس يتناسب مع تلك الأرقام.

ويعاني العراق من أزمة نقص حادة في الكهرباء والتي كانت إحدى عوامل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أكتوبر من العام الماضي، وذلك فيما اعتاد المسؤولون في الحكومات المتعاقبة وبعض القوى السياسية تبادل الاتهامات وتقديم تفسيرات غير المقنعة بحسب الخبراء.

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