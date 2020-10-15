استعدادا للحرب العرقية داخل الولايات المتحدة..نازيون جدد يجندون عسكريين امريكيين سابقين

2020/10/15 | 16:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقريرلموقع رو ستوري الامريكي أنه تم الحصول على تسجيلات صوتية سرية لمجموعة من النازيين الجدد تقوم بتجنيد أعضاء سابقين في الجيش الأمريكي للخدمة كجنود فيما تعتقد أنه سيكون حربًا عرقية داخل الولايات المتحدة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” التسجيلات اظهرت كيف ان مجموعة تطلق على نفسها تسمية (القاعدة) ، وهي جماعة من القومية البيضاء والكثير منهم من مناصري ترامب تعتقد ان المجتمع الامريكي على وشك الانهيار ، ولذلك فهي تقوم بتجنيد افراد الجيش السابقين لمساعدتها في التخطيط للعمليات العسكرية التي ستؤدي إلى استيلاء المجموعة في نهاية المطاف على البلاد”.واضاف أن ” قائد المجموعة ويدعى رينالدو نازارو ، كان قد ولد في الولايات المتحدة، لكنه يدير المنظمة في الوقت الحالي من مدينة سان بطرسبرغ في روسيا ، فيما حذر محلل الاستخبارات مولي سالتسكوج من انه ينبغي الحذر بشأن امكانية التاثير الاجنبي على هذه المنظمات العنصرية البيضاء العاملة على الاراضي الامريكية “.واوضح التقرير ان ” التسجيلات اظهرت صوت نازارو وهو يخبر المجندين المحتملين أن (القاعدة) هي شبكة دفاع عن النفس تتمثل مهمتها في التدريب والتواصل ، والاستعداد للانهيار المجتمعي “.واشار الى أن ” العديد من المجندين قاموا بتسجيل حديثهم مع نازارو وهم يرددون تصريحات عنصرية صريحة في شرح أسباب انضمامهم إلى المجموعة، حيث قال احدهم انه يشعر بالاشمئزاز من الاختلاط مع الفلبينيين والآسيويين والمكسيكيين والسود وتواجدهم بالقرب من الاحياء التي يعيشون فيها “.



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