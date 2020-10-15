بالصورة: كورونا يرهق كرستيانو رونالدو… ملامح متشابكة في لحظة واحدة

2020/10/15 | 16:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصاب بفيروس كورونا، على دعم زملائه في منتخب بلاده، خلال مواجهتهم للسويد، أمس الأربعاء، من غرفته في الحجر الصحي.

ويظهر كرستيانو رونالدو رغم ابتسامته بملامح غريبة على وجهه، ربما من الارهاق نتيجة الاصابة والعزل المنزلي بعد اصابته بفيروس كورونا، الا انه قدم دعمه لمنتخب بلاده في مباراته الاخيرة.

ونشر “الدون” عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة له من العزل الصحي، مرتديا قميص المنتخب البرتغالي ويتابع لقاء البرتغال والسويد على شاشة التلفاز، وأرفق الصورة بتعليق: “كأنني حاضر هناك..



هيا برتغال، كلنا برتغال”.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، لكنه أكد أن اللاعب “بخير” ولم تظهر عليه أي أعراض ويخضع للعزل الذاتي.

وقاد بديل رونالدو، ديوغو جوتا، منتخب البرتغال إلى الفوز على السويد 3-0، بتسجيله هدفين.

ولم تتأثر البرتغال بغياب نجمها كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا، وقادها بديله، ديوغو جوتا، إلى الفوز على السويد 3-0، أمس الأربعاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل ثلاثية البرتغال، الجناح برناردو سيلفا، والمهاجم جوتا (هدفين)، في الدقائق 21، 44، و72 على الترتيب.

ورفعت البرتغال رصيدها في صدارة المجموعة الثالثة إلى عشر نقاط بالتساوي مع فرنسا التي تغلبت على كرواتيا 2-1 في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، إلا أن البرتغال تتفوق على بطلة العالم بفارق الأهداف، في حين خرجت كرواتيا من المنافسات بعدما اكتفت بثلاث نقاط من أربع مباريات، فيما بقيت السويد من دون رصيد.

ومع تبقي جولتين، ستنحسر بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بين البرتغال وفرنسا، اللتين ستلتقيان في الجولة الخامسة في 14 نوفمبر المقبل على أرض الأولى، على أن يواجه رفاق رونالدو كرواتيا، ويلتقي منتخب “الديوك” مع ضيفه السويدي في الجولة السادسة والأخيرة في الـ17 من الشهر المقبل.

وتفاعلت كاتيا، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع إصابة الأخير بفيروس كورونا، ونشرت تدوينة غامضة ملمحة إلى أن هذا الوباء مجرد عملية احتيال، وأن شقيقها “مرسل من الله”.

وشاركت كاتيا، عبر خاصية ستوري على “إنستغرام”، صورة لشقيقها وعلقت عليها قائلة: “إذا كان على كريستيانو رونالدو أن يوقظ العالم، يجب أن أقول إنه حقا نبي من عند الله.



شكرا جزيلا”.

وأضافت: “أعتقد اليوم أن آلاف الأشخاص الذين أصبحوا يؤمنون كثيرا بهذا الوباء في الاختبارات والإجراءات المتخذة، سيرون مثلي، أنها أكبر عملية احتيال شاهدتها منذ أن ولدت”.

وأكملت: “قرأت اليوم عبارة أقف لتحيتها..



كفى من صناعة عالم ممتلئ بالدمى المتحركة..



افتح عينيك”.

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