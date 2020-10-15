الكاظمي يبحث مع السفير الروسي التعاون بين موسكو وبغداد

2020/10/15 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مع سفير روسيا الإتحادية لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، العلاقات بين الجانبين. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020)، أن "ماكسيموف، نقل تحيات القيادة الروسية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتمنياتها بنجاحه في قيادة الحكومة العراقية وهي تواجه مختلف التحديات".

وأضاف، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تم بحثُ الوضع الاقليمي، وسبل التعاون المشترك بين العراق وروسيا من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".

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