"تكفي كل رجل وامرأة وطفل بالبلاد".. ضبط كمية هائلة من مخدر الميثامفيتامين في أميركا

2020/10/15 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عناصر فيدراليون عن ضبط طنّ من الميثامفيتامين في مدينة لوس أنجليس، مشيرين إلى أنها أكبر كميّة من المخدّرات تضبطها الوكالة الأميركية لمكافحة المخدّرات (دي اي ايه) على أراضي الولايات المتحدة.

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