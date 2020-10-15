مقتل مزارع وإصابة اخر بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

2020/10/15 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر امني في ديالى: مقتل مزارع واصابة اخر بانفجار عبوتين ناسفتين في قاطع ناحية العبارة 14كم شمال شرق بعقوبة واوضح بان العبوتين تم وضعما في طرق زراعية مؤدية الى البساتين فيما فتح تحقيق موسع في الحادثين لمعرفة دوافعهما واعتقال الجناة لافتا الى ان المعلومات الاولية تشير الى خلايا داعش متورطة بهما

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