2020/10/15 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت شركة وان بلس عن هاتفها الجديد OnePlus 8T الذي يمتاز بسرعة الشحن العالية جداً بقدرة 65 واط، حيث أكدت الشركة أن بطارية الهاتف يمكن شحنها بالكامل خلال 39 دقيقة فقط، بالإضافة إلى مزايا عديدة تعتبر جيدة جداً.

الشاشة والمعالج

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED حجمها 6.55 بوصة ويبلغ معدل تحديثها 120 هيرتز ووضوحها 1080p+.



أما المعالج، فهو Snapdragon 865.



ويقدم نظام التبريد في الجهاز حجرة بخار أكبر من تلك التي في الهاتف السابق بنسبة 285%.

الذاكرة

يقدم OnePlus 8T ذاكرة كبيرة بخيارين، حيث يبلغ حجم الرام 8 أو 12 غيغابايت، بينما تبلغ سعة التخزين الداخلي 128 و256 غيغابايت.

الكاميرات

يأتي الهاتف بأربع كاميرات، حيث تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميغابكسل.



وتوجد 3 كاميرات أخرى في الخلف دقتها 16 ميغابكسل وهي كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع، وكاميرا دقتها 5 ميغابكسل وهي ماكرو، أما الأخيرة فهي كاميرا العمق ودقتها 2 ميغابكسل.

وفيما يتعلق بكاميرا سيلفي الأمامية، فقد ذكر موقع GSMArena.com في صفحة مواصفات الهاتف أن دقتها تبلغ 16 ميغابكسل.

البطارية والشحن

تبلغ سعة البطارية 4.300 ميلي أمبير، وفيها 12 مستشعراً لدرجات الحرارة للحفاظ على سلامة التشغيل أثناء استخدام شرائح التشفير في كل من الكيبل والشاحن لتجنب أية مشاكل محتملة في الشواحن المقلدة غير الأصلية.



وكما ذكرنا أعلاه، يدعم الهاتف الشحن فائق السرعة بقدرة 65 واط، ويمكن ملء البطارية في أقل من 40 دقيقة.



أما مدخل الشحن، فهو من نوع USB-C.

الألوان والأسعار وموعد الإطلاق

سيتوفر OnePlus 8T بلونين هما الأخضر المائي والفضي.



ويتوفر الهاتف أولاً في الهند اعتباراً من 16 أكتوبر عبر الإنترنت وفي المتاجر اعتباراً من اليوم التالي.



ويتوفر الهاتف بعد ذلك في أوروبا اعتباراً من 20 أكتوبر قبل أن يتوفر في بلدان أخرى اعتباراً من 23 أكتوبر.

ويكلف الهاتف في أوروبا 600 يورو بالنسبة لخيار 8/128 غيغابايت، ويكلف 700 يورو مقابل خيار 12/256 غيغابايت.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمواصفات مميزة… هاتف جديد يطرح نفسه بقوة في الاسواق بموعد قريب واشكال جاذبة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمواصفات مميزة… هاتف جديد يطرح نفسه بقوة في الاسواق بموعد قريب واشكال جاذبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).