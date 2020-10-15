القضاء يوجه الادعاء العام بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق

2020/10/15 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الاعلى، الخميس،

الادعاء العام بزيارة الموقوفين على

ذمة التحقيق.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان مقتضب،

تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان

"المجلس أوعز الى عضو الادعاء العام في

الهيئة

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